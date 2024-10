LITERATURA

Escritora alemã Josephine Apraku promove lançamento de livro em Salvador

Josephine Apraku, da Alemanha, lançará o livro “Hiato e Amor: porque as relações sociais nos separam e como nos re/encontramos”

Em novembro, o Brasil receberá o lançamento da primeira edição traduzida para o português de uma obra da escritora Josephine Apraku, da Alemanha. Intitulada “Hiato e Amor: porque as relações sociais nos separam e como nos re/encontramos”, a obra traz ao público brasileiro uma rara perspectiva da literatura afrodiaspórica de expressão alemã. Na capital baiana, o evento acontece no dia 9 de novembro, a partir das 17h, no Goethe-Institut Salvador-Bahia. O encontro contará com um bate-papo com Josephine Apraku e Raquel Alves, co-tradutora do livro, mediado por Monica Santana. O roteiro de lançamento do título também inclui Rio de Janeiro e São Paulo