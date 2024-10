AMBIENTALISTA

Escritor indígena Ailton Krenak fará abertura em evento cultural na Bahia

Palestra será realizada em 21 de outubro, às 15h

Ailton Krenak com o tradicional fardão bordado Crédito: divulgação ABL

Líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor, Ailton Krenak fará a conferência de abertura da 10ª Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia (Reconcitec 2024). A palestra será realizada em 21 de outubro, às 15h, no auditório da Biblioteca Central do Campus de Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O evento terá transmissão pela TV UFRB.

Com histórico de ativismo no movimento socioambiental e na defesa dos direitos dos povos indígenas desde a juventude, Krenak ganhou projeção nacional ao discursar durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Com o rosto pintado com pasta de jenipapo, representando luto pelo retrocesso dos direitos indígenas no país, ele teve um papel importante na inclusão do capítulo “Dos Índios” na Constituição Federal de 1988.

Na luta pela defesa dos povos originários, Krenak participou da fundação da Aliança dos Povos da Floresta e da União das Nações Indígenas (UNI), ambas na década de 1980.

Autor de livros, textos e artigos publicados em coletâneas no Brasil e no exterior. Ailton Krenak também professor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2023, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tornando-se o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na academia.

Em suas reflexões, o ativista critica o modo de vida capitalista e eurocêntrico, além de sua visão objetificada da terra e da natureza. Por outro lado, Krenak defende a necessidade de reconhecer a importância das descobertas ancestrais nas inovações modernas. Para ele, o moderno deve ser visto como uma extensão e evolução da ancestralidade, e não como uma ruptura com o passado. Essa ideia dialoga com o tema central da Reconcitec 2024: “A inovação é ancestral”, um convite para reconhecer que todas as inovações modernas têm raízes profundas nas descobertas e práticas do passado.

Em seu livro "Futuro Ancestral", o imortal celebra a sabedoria dos povos indígenas e mostra que a verdadeira inovação é um processo contínuo de aprendizado e adaptação, que respeita e integra as tradições e conhecimentos passados.

Reconcitec 2024

A décima edição da Reconcitec será realizada entre os dias 21 e 25 de outubro no Campus de Cruz das Almas. O evento já conta com mais de 2.900 participantes inscritos, 1734 resumos submetidos e 211 atividades, incluindo palestras, rodas de conversa, minicursos e mesas-redondas.

Na composição do evento, também estão o XVIII Seminário Estudantil de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (XVIII SEPIP); o IX Simpósio de Extensão; o V Seminário de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da UFRB; a XII Feira Acadêmica de Economia Solidária (XII FAESOL) e o VI Simpósio de Graduação da UFRB. Assim, a Reconcitec se torna um importante espaço de diálogo sobre as políticas de pesquisa, pós-graduação, permanência qualificada e extensão da UFRB, além de apresentar as ações realizadas pelos programas e projetos inseridos em diversos Territórios de Identidade do Estado da Bahia.

Todas as atividades da Reconcitec 2024 são gratuitas e abertas ao público. Além da comunidade acadêmica da UFRB, são esperados estudantes do Ensino Médio, integrantes de diversas instituições de ensino, pesquisa e extensão nacionais e internacionais, funcionários de empresas público-privadas, representantes dos Colegiados Territoriais (Recôncavo, Vale do Jiquiriçá, Portal do Sertão, Sisal e Baixo Sul), entre outros.