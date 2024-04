APÓS ATAQUE DE CÃES

Escritora Roseana Murray terá alta nesta quinta-feira

Roseana contou que os cachorros estavam na rua no momento do ataque. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao Fantástico.