Espaço infantil 'Fazendinha do Chico Bento' chega no Shopping Paralela

Espaço temático terá diversas atividades lúdicas

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 11:34

Turma da Mônica Crédito: Divulgação

A Fazendinha do Chico Bento virou realidade e pode ser visitado no Shopping Paralela. O espaço proporciona, na Praça de Eventos II (piso L1), uma série de atrações que vão trazer a vida do campo para o centro de compras. A convite da Turma da Mônica, crianças e adultos vão poder mergulhar no mundo campestre e repleto de diversão do personagem icônico dos quadrinhos brasileiros.

Entre as atrações está uma réplica de um Celeiro Inflável, que aguarda os pequenos exploradores. Com áreas para saltar e brincar, o local é perfeito para gastar energia e criar memórias divertidas. Enquanto isso, a Pescaria do Chico Bento permite que as crianças experimentem o mundo da pesca, acompanhadas pelo carismático personagem.

Também tem o Tombo Legal de Goiabas, que testa as habilidades de mira com o desafio de acertar o alvo e derrubar o amiguinho numa confortável piscina de bolinhas. Os pequenos também podem viver a experiência de brincar no Estábulo dos Burrinhos de Mola.

Já a Mesinha de Atividade traz um espaço reservado para a criançada soltar a criatividade com pintura e desenhos, seguindo para a Piscina de Bolinhas de Milharal, mergulhar em um tanque repleto de bolinhas e se aventurar, brincar e se divertir enquanto exploram um ambiente seguro e colorido.

Serviço

Fazendinha do Chico Bento

Data: 01/06 a 31/07;

Local: Shopping Paralela, Praça de Eventos II (piso L1);

Horários de funcionamento: Segunda a Sábado de 9h às 22h e Domingo de 12h às 21h;

Ingressos: 0 a 40 minutos = R$50,00;

41 a 80 minutos = R$60,00;

81 a 120 minutos = R$70,00;