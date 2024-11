TV

Especial Roberto Carlos será aberto ao público; veja data, local e convidados

Show será gravado e transmitido na programação de Natal da Globo em dezembro

O famoso especial de Natal do cantor Roberto Carlos deste ano será aberto ao público. O evento, que tradicionalmente é fechado para convidados, permitirá a compra de ingressos este ano. O show será no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, com preços que variam de R$ 350 (inteira) a R$ 1.120 (inteira), e contará com convidados especiais, como de praxe.