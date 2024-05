GRATUITO

Espetáculo '3 Maneiras de Tocar no Assunto' chega a Salvador e a Camaçari

Peça coloca em pauta questões relacionadas à homossexualidade e preconceito

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 09:23

Espetáculo '3 Maneiras de Tocar no Assunto' Crédito: Divulgação

O premiado espetáculo teatral “3 Maneiras de Tocar no Assunto”, que aborda a homofobia na sociedade moderna, será apresentado na Bahia pela primeira vez – em Camaçari, no dia 13 de maio, às 19h, no Teatro Alberto Martins, e em Salvador, nos dias 15 e 16 de maio, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

As três apresentações são gratuitas e os ingressos podem ser adquiridos presencialmente, nas bilheterias dos teatros uma hora antes do início de cada sessão, ou pela internet, mediante validação nas bilheterias até 15 minutos antes do início da sessão.

Todas as sessões serão 100% acessíveis com intérpretes de libras, audiodescrição, monitoria para pessoas com deficiência intelectual e em locais com estrutura como corrimões, rampas, banheiros adaptados, iluminação adequada e plateia com reserva de espaços para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

A peça vai além da representação da homofobia e constitui um manifesto artístico a favor de toda diversidade e contra todo tipo de intolerância. Ela é dividida em três solos, abordados por três instâncias distintas: a Escola, a Lei e o Estado.

No primeiro solo, “O homem de uniforme escolar”, o público assiste a uma aula de bullying homofóbico: o que é, como praticar e quais as suas consequências físicas e emocionais? São histórias reais de crianças e jovens que sofreram com o preconceito e a intolerância na escola.

Na sequência, “O homem com a pedra na mão” parte do depoimento ficcional de um dos participantes da Revolta de Stonewall, ocorrida em junho de 1969 em Nova York, um marco fundamental da luta pelos direitos da comunidade LGBTI+. Uma descrição minuciosa da noite em que os frequentadores (gays, lésbicas, travestis, drag queens) do bar Stonewall Inn reagiram, pela primeira vez, a mais uma batida policial no local.

O último solo, “O homem no Congresso Nacional”, foi construído a partir de falas e pronunciamentos do ex-deputado federal Jean Wyllys, proferidos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2018. Para criar o texto, Leonardo acompanhou e transcreveu discursos, falas, entrevistas e declarações do parlamentar e, cuidadosamente, criou o depoimento de um deputado gay e ativista na tribuna da Câmara.

Com dramaturgia e atuação de Leonardo Netto e direção de Fabiano Dadado de Freitas, o espetáculo está nos palcos desde 2019 e foi assistido por mais de 15 mil espectadores. Recebeu os prêmios Cesgranrio (Melhor Texto Nacional Inédito, Ator e Categoria Especial, pela direção de movimento de Marcia Rubin), APTR-RJ (Melhor Autor e Iluminação) e Cenym de Teatro Nacional (Melhor Monólogo), acumulando quase 20 indicações em premiações.

Sua circulação pela Bahia faz parte de um projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Fulminante Produções e do Ministério da Cultura, Governo Federal - Brasil, União e Reconstrução.

Serviço:

Camaçari

Data: 13 de maio (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro Alberto Martins (Rua Eixo Urbano Central, s/n - Centro, Camaçari, BA)

Ingressos: gratuitos

Capacidade: 179 lugares

Salvador

Data: 15 e 16 de maio (quarta e quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Sala do Coro do TCA (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador, BA)

Ingressos: gratuitos

Capacidade: 176 lugares

Classificação: 14 anos

Duração: 80 minutos