Espetáculo adapta clássico de Machado de Assis

Doris Miranda
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:00
Do alto de seu delírio póstumo, Brás Cubas reaparece em cena. E, ao contrário do que se espera dos defuntos, ele não descansa: ri, ironiza, critica. Este é o mote do espetáculo Um Cubas! – Memórias Póstumas, que estreia neste sábado (13) no Centro Cultural Sesi Casa Branca, com apresentações até 28 de setembro.
Inspirada no romance de 1881, a adaptação do grupo Curiagem Coletiva rompe a barreira da linguagem arcaica e traduz a genialidade machadiana para um formato dinâmico, fragmentado e repleto de referências que dialogam com a juventude contemporânea. Aqui, o personagem-título ganha corpo e voz multiplicados: três atores — Daniel Calibam, Felipe Viguini e Tiago Querino — revezam-se e sobrepõem-se no papel do narrador-defunto, numa construção cênica que o coloca como maestro de sua própria vida em ruínas.
O espetáculo aposta na força do teatro como porta de entrada para a literatura. Ao vivo, os elementos da história ganham corpo, expressão e ritmo, tornando a narrativa mais próxima e acessível. “Para os adolescentes e jovens, é a chance de descobrir que o teatro pode ser a chave para compreender — e até se apaixonar — por um livro. Para professores e educadores, é uma ferramenta viva para despertar o interesse pela leitura”, destaca Viguini, que divide a dramaturgia com o multiartista Celso Júnior, também diretor da obra.
Os elementos originais da obra são revisitados com inspirações que vão de Brecht a Marina Abramovic, passando por Os Trapalhões. A encenação deixa à mostra o próprio fazer teatral e convida o público a ver o jogo cênico como parte da narrativa.
SERVIÇO - Espetáculo ‘UM CUBAS! – Memórias Póstumas’ | de 13 a 28/9, sextas, às 15h, sábados e domingos, às 16h, no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia | Ingressos: R$ 40 e R$ 20, à venda no Sympla.