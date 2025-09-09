Acesse sua conta
Espetáculo adapta clássico de Machado de Assis

Peça Um Cubas! entra em cartaz neste sábado (13) no Centro Cultural Sesi Casa Branca, com apresentações até 28 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:00

Tiago Querino é um dos três atores que interpretam o personagem machadiano na peça Um Cubas!
Tiago Querino é um dos três atores que interpretam o personagem machadiano na peça Um Cubas! Crédito: divulgação

Do alto de seu delírio póstumo, Brás Cubas reaparece em cena. E, ao contrário do que se espera dos defuntos, ele não descansa: ri, ironiza, critica. Este é o mote do espetáculo Um Cubas! – Memórias Póstumas, que estreia neste sábado (13) no Centro Cultural Sesi Casa Branca, com apresentações até 28 de setembro.

Inspirada no romance de 1881, a adaptação do grupo Curiagem Coletiva rompe a barreira da linguagem arcaica e traduz a genialidade machadiana para um formato dinâmico, fragmentado e repleto de referências que dialogam com a juventude contemporânea. Aqui, o personagem-título ganha corpo e voz multiplicados: três atores — Daniel Calibam, Felipe Viguini e Tiago Querino — revezam-se e sobrepõem-se no papel do narrador-defunto, numa construção cênica que o coloca como maestro de sua própria vida em ruínas.

O espetáculo aposta na força do teatro como porta de entrada para a literatura. Ao vivo, os elementos da história ganham corpo, expressão e ritmo, tornando a narrativa mais próxima e acessível. “Para os adolescentes e jovens, é a chance de descobrir que o teatro pode ser a chave para compreender — e até se apaixonar — por um livro. Para professores e educadores, é uma ferramenta viva para despertar o interesse pela leitura”, destaca Viguini, que divide a dramaturgia com o multiartista Celso Júnior, também diretor da obra.

Os elementos originais da obra são revisitados com inspirações que vão de Brecht a Marina Abramovic, passando por Os Trapalhões. A encenação deixa à mostra o próprio fazer teatral e convida o público a ver o jogo cênico como parte da narrativa.

SERVIÇO - Espetáculo ‘UM CUBAS! – Memórias Póstumas’ | de 13 a 28/9, sextas, às 15h, sábados e domingos, às 16h, no Centro Cultural SESI Casa Branca, no Caminho de Areia | Ingressos: R$ 40 e R$ 20, à venda no Sympla.

