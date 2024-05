Espetáculo de Comédia Stand Up 'O Vasor Convida' agita Salvador em junho; confira

Show acontecerá no Teatro Sesi - Rio Vermelho

Com uma persona de pregador evangélico que envolve qualquer plateia e internautas em um emaranhado de risos, Samuel Belmonte vai trazer, no dia 8 de junho, no Teatro Sesi - Rio Vermelho, diversas referências da época em que era evangélico em Salvador.