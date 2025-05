TEATRO

Espetáculo Perdidos na Salcity estreia nesta sexta-feira (9) no Teatro Gamboa

Peça é uma paródia contemporânea de Dois Perdidos Numa Noite Suja

O espetáculo de teatro Perdidos na Salcity estreia nesta sexta-feira (09), uma temporada de apresentações no Teatro Gamboa até o dia 29 de maio, às quintas e sextas, sempre às 19h. A peça é uma paródia contemporânea da peça Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, com texto e direção de Kadu Lima e realização do Coletivo Salvador das Artes, com apoio da Escola de Teatro da UFBA. >