Espetáculos A Luta, estrelado por Amaury Lorenzo, chega a Salvador neste final de semana

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

Publicado em 23 de julho de 2024 às 13:08

Espetáculo A Luta tem apresentações neste final de semana em Salvador Crédito: Divulgação / Sérgio Lobato

O espetáculo "A LUTA", estrelado pelo ator Amaury Lorenzo, conhecido por interpretar Ramiro na novela Terra e Paixão, chega a Salvador neste final de semana. As apresentações acontecem no sábado (27), às 20h e no domingo (28), às 19h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos estão disponíveis na Sympla e na bilheteria do teatro.

Indicado ao Prêmio Cesgranrio de Teatro na categoria de melhor ator, A Luta é um monólogo teatral baseado na terceira parte do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909), que transforma Amaury em um cantador, que conta, em uma longa prosa épica, as batalhas ocorridas em Canudos entre os homens e mulheres chefiados por Antônio Conselheiro e as forças militares da República, recém-proclamada no Brasil (1889). O espetáculo tem direção de Rose Abdallah e dramaturgia de Ivan Jeff.