Espetáculos Inferno e Um Vânia voltam aos palcos

Ana Paula Bouzas protagoniza Inferno. Crédito: Mauricio Maia/divulgação

Duas reestreias teatrais marcam o fim de semana e são boas opções para quem quer conferir um pouco da atual produção baiana: o solo Inferno, com a atriz Ana Paula Bouzas, e o drama Um Vânia, de Tchekhov, do Teatro Nu, que iniciam temporadas no Teatro Molière e na Sala do Coro, respectivamente.



Inferno é o sexto trabalho solo de Ana Paula, que também é bailarina e coreógrafa e tem uma rica trajetória no teatro, cinema e TV. Neste projeto, que estreou em 2019, ela interpreta o texto original escrito pelos dramaturgos Rodrigo de Roure e Luiz Felipe Andrade, e é dirigida por Fábio Espírito Santo .

Um Vânia está na estrada desde 2017, com sucesso de público e crítica. A novidade é a entrada dos atores Frank Menezes e Walerie Gondim, que se juntam a Alethea Novaes, Marcelo Flores e Marcelo Praddo para apresentar a versão para a peça Tio Vânia, de Antón Tchekhov. A direção é de Gil Vicente Tavares.

Destacamos também duas produções que estão de passam pela cidade.

Com a palavra, a diarista

Protagonista de Inferno, a diarista Vânia faz uma reflexão pro- vocativa do seu trabalho e da relação conflituosa com os patrões, a partir do cubículo que lhe reservam .“Fazer Inferno é poder nos perguntar e nos provocar, artisticamente, meios de problematizar e despotencializar essa doença que é a desigual- dade social”, afirma Ana Paula Bouzas. Teatro Molière/Alianaça Francesa.

Sábados e domingos do mês de agosto, 19h. Ingressos: R$ 60 | R$ 30. Vendas: WhatsApp: (71) 99921-2368.

Frank Menezes integra nova montagem de Um Vânia. Crédito: Diney Araújo/divulgação

Renovando o clássico de Tchekhov

Grande vencedora do Prêmio Braskem de Tratro 2017, Um Vânia, de Tchekhov é a versão para o clássicos do teatro mundial, de 1897. “Essa obra teatral é de uma beleza profunda. Trata da frustra- ção dos sentimentos, da castração dos desejos, da impossibilidade da paixão. Temas eternamente atuais e poetica mente escritos por um dos maiores de todos”, resume o diretor Gil Vicente Tavares.

Sala do Coro do TCA, sábados e domingos, 20h, até 3/9. R$ 60| R$ 30. Vendas: Sympla e bilheteria.

Yuri Marçal se apresenta no Teatro Jorge Amado. Crédito: Divulgação

O novo stand up de Yuri Marçal

o ator carioca Yuri Marçal traz seu humor ácido e politizado no stand up Nem se Minha Vida Dependesse Disso, no qual conta histórias de sua vida, com foco nos sentimentos e afetos. Com papo reto, ele fala sobre as dificuldades de se relacionar com outras pessoas, da infância até a fase adulta, provocando risos e muita emoção.

Teatro Jorge Amado (Pituba). Sábado, 5, (20h) e domingo, 6, (19h). Ingresso: R$ 100 | R$ 50, à venda no Sympla e na bilheteria.

Eo espetáculo Transiterrifluxório. Crédito: Rogério Alves/divulgação

A arquitetura como inspiração para a dança

As formas pensadas pela arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid inspiram o espetáculo Transiterrifluxório, do grupo pernambucano Cláudio Lacerda/Dança Amorfa. Dirigido pelo coreógrafo e bailari- no Cláudio Lacerda, o trabalho inicia circulação nacional em Sal- vador. Em cena, os bailarinos Jefferson Figueirêdo, Juliana Siqueira e Stefany Ribeiro trabalham a imaginação espacial e corporal.

Espaço Arcadas/ Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Sábado (5) e domingo (6), às 16h. Gratuito.

Encontro musical e afetivo

A amizade de mais de duas décadas de Mariene de Castro e Roberto Mendes dá o tom do show Maria da Canção, que estreia neste final de semana, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Sambas assinados por Roberto e canções do repertório de Mariene estão no repertório do encontro, que segue aos sábados e domingos de agosto.

“Nossa amizade comemora 25 anos. E esse ano faremos Maria da Canção para falar da cabocla que se apaixonou pela nação yorubaiana e se encontrou com o filho da encruzilhada luso bantu sudanesa. Isso só se vê na Bahia”, celebra a cantora.

Ingressos: R$ 200 | R$ 100, à venda no Sympla.

Roberto Mendes e Mariene de Castro: samba e amizade . Crédito: Thiago Castro/divulgação

Bazar na biblioteca

A Feira Artística Feminista BaZá RoZê inicia uma nova fase, retornando à cena cultural neste fim de semana, com a campanha Rozê Ocupa, que vai transitar por lugares e equipamentos importantes da cidade. E o pontapé será na Biblioteca Central dos Barris . “O resgate às memórias e tradições dos movimentos artísticos culturais e literários que já aconteceram na Biblioteca Central moveu o BaZá RoZê a unir empreendedorismo, empoderamento feminino e as artes integradas com a história real e vivida pelos moradores de Salvador”, explica Brenda Medeiros, idealizadora do projeto.

A programação será aberta, sábado e domingo (5 e 6), às 13h, com a Dj Andrea May . E segue com várias atividades, incluindo oficinas e apresentações musicais. Os shows ficam por conta do jazz da Geleia Solar (sáb/17h) – banda base da jam no MAM – e da cantora Luíza Britto e Cinho da Matta (dom/17h) e Ângela Velloso e Duarte (19h), fazendo uma homenagem especial ao Dia dos Pais, com filhas cantoras acompanhadas por seus pais músicos.