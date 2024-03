NOVA MULHER

Esposa de Davi compartilha transformação no visual: 'acreditar em sim mesmo'

Nova influenciadora mostrou que a fama deu bons frutos

Publicado em 19 de março de 2024 às 10:23

Mani Reggo Crédito: Redes sociais

Ela agora está cotada em vários eventos, dando entrevistas, mas sem deixar de se cuidar. Mani Reggo, esposa de Davi, do BBB 24, surgiu nas redes sociais com o visual transformado.

Com os cachos finalizados, além de um look total black, Mani deixou todos impactados com a beleza escondida. Vestindo transparência e um scarpin vermelho, a companheira do brother publicou uma legenda de reflexão.

"'Ser mulher é saber jogar com todas as situações. É saber driblar os problemas, defender, ser juíza da própria vida e saber que não existem impedimentos para ser feliz', Patrícia Cassol Eickhoff. Não esqueça, é assim no jogo e é assim na vida, quem decide é você!", escreveu.

Os admiradores elogiaram a esposa do favorito do BBB 24. "Eita que Davi não vai se dar quando encontrar com a amada", brincou uma seguidora. "Davi vai ficar orgulhoso da transformação da mulher", comentou outra internauta.

Davi convida brothers para sua casa

Davi contava sobre o Carnaval de Salvador e o período em que trabalhava vendendo cerveja na folia soteropolitana, quando aproveitou para oferecer sua casa para os amigos.

"Se vocês forem para Salvador, tem a minha casa lá. Não precisa pagar hospedagem, pode ficar lá em casa. Tá vazia. Tem cama, geladeira, fogão. O caminho é fechado, ninguém bole", convidou.