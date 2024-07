APÓS INTERNAÇÃO

Esposa de Silvio Santos atualiza estado de saúde do apresentador

A empresária e jornalista Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos, atualizou o público sobre o estado de saúde do apresentador, que esteve internado recentemente após ser diagnosticado com H1N1. Durante coletiva de imprensa da nova novela do SBT, “A Caverna Encantada”, Iris contou que a recuperação do companheiro tem sido positiva.