DOENÇA

Silvio Santos tem alta hospitalar após ser internado com H1N1

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta neste sábado (20). O ‘Homem do Baú’ estava internado em São Paulo, com diagnóstico de H1N1. Segundo a assessoria de imprensa do SBT, o apresentador passa bem e já está em casa.