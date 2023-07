Esposa de Sorocaba descobre pulada de cerca do cantor durante problema de saúde

Traição no mundo sertanejo? Temos. A influenciadora Biah Rodrigues, de 26 anos, revelou que o marido, Sorocaba, de 39, a traiu quando ela estava de repouso após se recuperar de um procedimento no nariz e com sintomas de Covid-19.



Durante conversa em um culto para mulheres na conferência cristã Ouse Sonhar, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, a jovem mãe de dois filhos contou sobre a pulada de cerca do famoso.



"Em seguida, veio um adultério. Chegou num momento muito difícil para mim porque eu estava totalmente debilita, vulnerável, em uma situação de saúde. Eu falo disso com amor e curada, com propriedade porque o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento. Me encontrei uma situação em que falei 'E agora? Acabou com a minha vida. Não tem mais casamento, carreira, não tem mais nada", disse.