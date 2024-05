PRESENTÃO

Esposa de Stenio Garcia contrata garota de programa para comemorar aniversário do ator

O ator Stenio Garcia completou 92 anos no final do mês de abril. Como forma de celebrar a vida do amado, a esposa do ex-global, Mari Saade, escolheu um presente no mínimo inusitado. Mari contratou uma garota de programa para fazer a alegria do maridão.