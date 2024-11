FAMOSOS

Esquilo influencer é retirado do dono e sacrificado em seguida; caso gerou revolta

Peanut vivia com Mark há sete anos

O esquilo mais famoso da internet foi sacrificado. Peanut, que vivia sob os cuidados do seu tutor, foi apreendido na casa onde morava após denúncias de vizinhos. As denúncias eram sobre posse ilegal de animais selvagens e riscos à saúde pública.

Agentes da Conservação Ambiental do Estado de Nova York (DEC), nos Estados Unidos, foram até o local e levaram o animalzinho de estimação embora. Ele morava com o seu tutor, Mark, há sete anos.

Peanut foi resgatado após Mark encontrá-lo próximo à mãe, que foi atropelada. Ele cuidou do bichinho para devolvê-lo à natureza, mas o esquilo acabou voltando para a casa após machucar a cauda. Desde então, Mark deixou o esquilo viver na casa com ele.

Além do esquilo, um guaxinim chamado Fred, que também vivia na casa, foi apreendido. Os dois foram sacrificados, o que gerou revolta nas redes sociais.

“Peanut era mais do que um animal de estimação; ele era parte da nossa família. Eu nunca pensei que perderia ele desta forma”, desabafou o homem à NBC News.

O tema gerou polêmica nas redes sociais e mobilizou internautas, que não concordaram com a apreensão e sacrifício dos animais, que eram saudáveis. Um abaixo-assinado no Change.org já conta com mais de 38 mil assinaturas.