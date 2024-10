COMO É QUE É?

Guia dos EUA coloca abará como uma das piores comidas brasileiras; veja lista completa

Há também Caruru, Pamonha e Maniçoba na lista

Da Redação

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 14:01

Abará Crédito: YouTube

Uma lista com as 37 piores comidas do Brasil foi divulgada pelo guia Taste Atlas, dos EUA, tendo mais de 7 mil avaliações no site até setembro. Entre várias comidas, o abará e o caruru tiveram seus lugares impostos pelo site.

Famosa no mundo inteiro, o TasteAtlas é uma plataforma colaborativa que exibe receitas tradicionais e ingredientes locais de todos os países, catalogando e preservando cada detalhe das comidas. A plataforma é baseada em avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia.

As avaliações sobre bolo-formigueiro, sequilho, maria-mole e pé-de-moleque não foram as melhores, chocando os nordestinos que são apaixonados pelas comidas típicas do Brasil.

Trazendo para a Bahia, o abará e o caruru, comidas extremamente típicas do estado, tiveram suas avaliações no Atlas. O primeiro com 3.7 e o segundo com 3.8, causando revolta entre os baianos nas redes sociais.

Confira o ranking completo a partir da pior comida do Brasil.