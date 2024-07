TESTE NAS RUAS

Sorvete de acarajé: de tomar rezando ou Deus me livre?

Soteropolitanos opinam sobre iguaria vendida em gelateria da capital

Gilberto Barbosa

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Sorvete de acarajé é vendido em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma massa de feijão fradinho frita no dendê e misturada com uma base composta por leite, açúcar e outros ingredientes. Após a primeira colherada, o gosto marcante do dendê e a textura da massa tornam o sabor inconfundível: aquele era o sorvete de acarajé, vendido pela gelateria Crema, localizada no Largo de Santana, em Salvador.

A reportagem do CORREIO esteve na unidade do Rio Vermelho na tarde desta terça-feira. Além de provar a iguaria, a equipe ofereceu a sobremesa inusitada para as pessoas que passavam no local. O desafio era simples: após experimentar, eles precisavam adivinhar o sabor do sorvete.

As primeiras a participarem do teste foram as baianas de acarajé Jaciara dos Santos, 48 anos, e Fátima Soares, 42. Trabalhando em uma barraca localizada em frente à sorveteria, elas reagiram com desconfiança quando foram convidadas para o experimento, mas aceitaram participar. Fátima foi a primeira a provar.

“Eu sinto gosto de amendoim”, disse, na primeira colherada. Ela passou alguns minutos tentando acertar o sabor, quando Jaciara pegou a colher, provou e disse sem titubear: “É de massa de acarajé”. Em seguida, ela contou como adivinhou o sabor: “Eu senti o gosto do feijão fradinho e a textura me lembrou a massa do acarajé”.

Quem também provou a iguaria foram Grasielle Béu Rocha, 36, e Gabriel Montenegro, 24. Naturais de Morro do Chapéu (a 384 km de Salvador), eles haviam pedido porções de acarajé e abará na barraca ao lado quando aceitaram provar o sorvete. “Parece de abará”, responderam em um primeiro momento. Mais algumas colheradas, eles acertaram o sabor. “Eu achei que era abará porque era cozido”, disse Grasielle.

Já Gabriel relatou que o sorvete foge do sabor que seria esperado. “Eu não comeria se me dissessem que era de acarajé porque pensaria que o sorvete seria salgado. Mas esse aqui me surpreendeu bastante, é muito bom”, completou.

A aposentada Raimunda Sena foi outra que acertou o sabor durante a prova. Ao tomar a primeira colherada, ela relatou suas primeiras opiniões. "Leva dendê, algumas coisas típicas do acarajé e castanha, é da massa do acarajé”. Disse o que achou da iguaria: “Eu não posso comer o acarajé, então é muito bom. Além do gosto do azeite, a junção do adocicado com o sal e a textura trazem essa lembrança. Mesmo se me dissessem o sabor, eu teria provado pela curiosidade, que é algo típico do baiano”, detalhou.

Trabalhando em um bar na região, o garçom Luiz Wagner Borges, 41, achava que o sabor era um produto à base de milho e castanha. Minutos depois, sua colega Naiara Borges provou o gelato e respondeu automaticamente: “É de acarajé”.

A rapidez da resposta surpreendeu os colegas e ela explicou como chegou a essa conclusão: “Eu senti o azeite de dendê e o amendoim. Nunca pensei que veria um sorvete desse. É bom que você não sente o cheiro e não fica o gosto do acarajé depois de tomar”, avaliou.

O sorvete de acarajé é vendido na unidade da Pituba da Crema, localizada na Avenida Paulo VI. O preço é o mesmo dos outros 23 sabores, alternando de R$ 18 a R$ 24, dependendo da forma, se copo ou casquinha, e do tamanho, se pequeno, médio ou grande.