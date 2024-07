FIM DO PRIMEIRO TURNO

De volta ao Z4, Vitória recebe Flamengo no Barradão com missão de voltar a pontuar na Série A

O jogo contra a equipe carioca acontece nesta quarta-feira (24), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de julho de 2024 às 05:00

Vitória enfrenta o Flamengo pela última rodada do primeiro turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está de volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. Foram oito rodadas lutando para se manter longe do Z4, mas a equipe rubro-negra desperdiçou as chances de aumentar a vantagem, perdeu a “gordura” e, agora, retorna à missão de escapar do fim da tabela. Para isso, o próximo compromisso do clube ocorre nesta quarta-feira (24), quando recebe o Flamengo, no Barradão, pela 19ª rodada da Série A. A bola rola às 20h.

Após a derrota para o Grêmio, o elenco comandado por Thiago Carpini teve apenas dois dias de preparação para enfrentar o atual 3ª colocado do Campeonato Brasileiro. Para montar o time que entra em campo contra o Flamengo, o treinador do Leão tem alguns problemas. Janderson tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já Luan Santos continua se recuperando de lesão.

Uma dúvida reside na escolha sobre o esquema utilizado para travar o melhor ataque da competição. Diante dos gaúchos, Carpini optou pelo uso de três zagueiros e dois alas. Com as negociações para a troca de Reynaldo - titular diante do Grêmio - com o zagueiro Edu, do Goiás, a linha defensiva da equipe tende a sofrer alterações para o confronto.

Mantendo ou não a linha de cinco, é certo que Bruno Uvini fica de fora, em fase de readaptação após a lesão muscular. Por outro lado,Caio Vinícius, recuperado, deve voltar a iniciar entre os titulares. Quem também foi convocado é o atacante Osvaldo, que havis sido vetado de última hora contra o Grêmio.

Com 30 gols marcados em 18 partidas, o Flamengo é o clube que mais balançou as redes no Campeonato Brasileiro. O time de Tite, inclusive, deve entrar em campo contra o Vitória com o centroavante Pedro - artilheiro da Série A , com nove gols -, entre os titulares. Por outro lado, o Leão é a 7ª pior equipe nessa estatística, empatada com o Juventude. Ambos marcaram 19 vezes no torneio.

Para parar o ataque do rubro-negro carioca, os baianos vão precisar melhorar a performance defensiva. O Vitória leva o título de pior defesa da Série A. Entre as 30 oportunidades em que equipes adversárias conseguiram balançar as redes do Leão, 14 gols aconteceram no Barradão. Ou seja, quase metade dos gols sofridos ocorreu em frente à torcida, palco do último jogo do primeiro turno.

Retrospecto

Desde o Brasileirão de 1972, Vitória e Flamengo se encontraram em 48 oportunidades. A vantagem no retrospecto dos clubes é favorável para os cariocas, que superam o time baiano em todas as competições.

Considerando apenas os jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro e com o Vitória como mandante, o Leão enfrentou o rival em 19 partidas, saindo com o resultado positivo em cinco ocasiões e perdendo em oito. Os outros seis duelos terminaram em empates.

Nesse recorte, a última vez que a vitória baiana aconteceu em Salvador foi no Brasileirão de 2013, quando o anfitrião superou os cariocas por 4x2. Já no jogo mais recente disputado, o Flamengo venceu o Vitória por 1x0 em 2018, no Maracanã.