Estrela da Era de Ouro do rádio, cantora Lana Bittencourt morre aos 91 anos

A cantora e atriz carioca Lana Bittencourt morreu nesta segunda-feira (28), aos 91 anos, no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo anuncio feito na conta oficial da cantora, Lana morreu em decorrência de complicações cardíacas e respiratórias após ter sido internada em julho deste ano.



Irlana Figueiredo Passos foi um grande sucesso dos anos 1950 com músicas como Se Todos Fossem Iguais a Você de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e Little Darling. A artista fez parte da Era de Ouro do rádio brasileiro e marcou uma geração como a Diva do Rádio, sendo conhecida também como "A Internacional" por cantar em diversos idiomas.