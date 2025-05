Evento reúne nomes do rock alternativo no Rio Vermelho

PARA SEXTAR

O bairro do Rio Vermelho recebe, nesta sexta-feira (2), a partir das 18h, o Garage Sound System. O evento, que reúne nomes do rock alternativo baiano, acontece no Discolia Pub.>

A festa levará ao bairro do Rio Vermelho quatro nomes do Garage/Punk de Salvador, com representantes veteranos, como a The Honkers, e da nova geração do underground soteropolitano. O ingresso custa R$ 15, vendido no Sympla ou na bilheteria do espaço.>