ETERNA VEDETE

Ex-atriz da Globo e vedete Íris Bruzzi é a nova moradora do Retiro dos Artistas após diagnóstico de Alzheimer

Artista fez sucesso no Brasil no ínicio dos anos 50

Famosa nas telas da Globo desde 1950, a atriz Íris Bruzzi foi levada para o Retiro dos Artistas para fazer sua morada aos 91 anos. Diagnosticada com princípio de Alzheimer, ela ganhou uma casa na comunidade para receber cuidados dos profissionais após retornar de uma temporada nos Estados Unidos, onde morava com o filho Marcelo Caruso, em Tampa, Flórida.

Na página oficial do Retiro dos Artistas, a organização publicou com alegria a chegada da ex-atriz da emissora carioca, que fez também diversas peças de teatro, além de filmes e novelas consagradas, como Belíssima, Pecado Capital, O Beijo do Vampiro e Vale Tudo. Segundo o site IG, o imóvel estava ocupado pelo cantor e ator Francisco Roberto Cruz Ramos, o Betinho, que morreu no início de maio.