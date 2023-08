Ex-atriz da Globo revela que lucrou R$ 1 milhão em uma semana de OnlyFans

Marcella Maia, ex- atriz da Globo, publicou em suas redes sociais o faturamento que obteve em uma semana no OnlyFans, plataforma utilizada para 'venda de nudes'. No boletim foi revelada a renda de quase R$ 1 milhão (US$ 200 mil).



"A gente trabalha com dólares e verdade", escreveu na legenda.



Marcella interpretou a "Morte" na novela "Quanto Mais Vida, Melhor". Na vida pessoal ela foi vítima de um crime virtual após ter um vídeo íntimo publicado em um site de conteúdo adulto.