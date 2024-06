EMOÇÃO

Ex-BBB 24 Fernanda conhece Djavan e tem encontro emocionante ‘Grande ídolo’

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 4 de junho de 2024 às 07:36

A ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Fernanda Bande realizou um dos seus grandes sonhos neste fim de semana.Considerada uma das sisters que mais impactou a 24ª edição do reality da Globo, Fernanda sempre declarou sua admiração a Djavan.

Fã do cantor alagoano “desde criança”, a confeiteira foi assistir ao show do artista realizado no domingo, 2, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ex-BBB teve a oportunidade de acompanhar a apresentação e conhecer pessoalmente o ídolo.

“Minha história com o Djavan começa desde berço. Desde os antigos LPs, com influência do meu pai, que passou por toda a minha maternidade, faz parte da minha rotina, minha vida e da educação dos meus filhos. Djavan sempre esteve presente como motivo de amor”, relembrou em publicação no Instagram.

Compartilhando imagens do encontro com Djavan, Fernanda aparece emocionada durante o momento em que finalmente conhece o artista.