Ex-BBB Cézar Black defende classe de enfermeiros após ofensas de Daniela Escobar

O baiano Cezar Black, que fez parte do Big Brother Brasil 23, aproveitou o engajamento nas redes sociais para falar sobre declarações que a atriz Daniela Escobar fez sobre profissionais da área de enfermagem. Nesta quinta-feira (27), o enfermeiro trouxe à tona, em seu Instagram, uma conversa que a famosa teve durante o podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na ocasião, a ex-global disse que enfermeiras se arrumavam bastante para conseguir um casamento com médicos ricos.

Com esse pensamento sobre as enfermeiras que trabalham em hospitais e outras unidades de saúde, o ex-BBB, então, resolveu defender as colegas de profissão. Para ele, a artista ofendeu as profissionais e que a classe da área de saúde sempre sofre preconceito com boa parte da sociedade.