PARÁ OU AMAZÔNIA?

Ex-BBB corrige ator da Globo sobre nome de castanha e é criticada:"Incitando ódio"

Alane insistiu na denominação “castanha-do-Pará” e recebeu críticas nas redes sociais

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 10:23

Alane, BBB 24 Crédito: Globo

A ex-participante do BBB 24, Alane, foi alvo de críticas após corrigir o ator Adanilo durante um quadro culinário no programa “É de Casa”, exibido no último sábado (4). Na ocasião, o ator usou o termo “castanha da Amazônia” para se referir ao alimento, e Alane rebateu em suas redes sociais: “É ‘castanha-do-Pará’. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Não é ‘castanha-do-Brasil’ nem ‘castanha-da-Amazônia’. É simples: P - A - R - Á”.

A correção inicial foi feita ao vivo pela apresentadora Talitha Morete, mas horas depois Alane reacendeu o debate ao publicar no TikTok um vídeo segurando castanhas e reiterando sua opinião.

A postagem gerou reações diversas, com seguidores criticando a postura da ex-BBB. “Tu fica chorando quando toma hate, mas fica incitando ódio no cara que é um orgulho para o norte do Brasil”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Não importa se a castanha é do Pará ou da Amazônia. Na verdade, se existe nos dois estados, então é castanha dos dois estados.”