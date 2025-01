SEM EXAGEROS!

Ex-BBB Eliezer explica motivo para reverter harmonização facial: 'Me xingavam de feio'

Influenciador participou de uma reportagem do Fantástico sobre o tema

Ao lado de Gkay e Scheila Carvalho, o ex-BBB Eliezer Netto participou de uma reportagem do Fantástico do último domingo (05) sobre harmonização facial e as complicações que o procedimento causa. A entrevista repercutiu nas redes sociais e o marido de Viih Tube decidiu esclarecer os questionamentos de alguns seguidores sobre sua decisão de reversão completa da harmonização.

"Quando eu olho as fotos, nem acredito que deixei chegar àquele jeito. Algumas coisas colaboravam para eu não perceber o que eu estava fazendo. Eu ganhava um bom dinheiro toda vez que eu ia aplicar. Tinha também a internet por si só, que só me xingava de feio. Eu queria que as pessoas me olhassem e falassem: 'Nossa, que cara bonito'. Queria a aprovação das pessoas", desabafou ainda.