Ex-BBB Wagner Santiago faz cirurgia de aumento peniano: 'Admirando a obra'

Modelo do OnlyFans, o ex-BBB Wagner Santiago realizou um procedimento em seu "instrumento de trabalho". Ele, que namorou a campeã do BBB 18 Gleici Damasceno durante o programa, se submeteu a uma cirurgia de aumento peniano.



"Esse método harmoniza a região da genitália masculina, e procurar o médico é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha", explicou Wagner.