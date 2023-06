Ex-marido de Preta Gil cria conta no OnlyFans: 'Me sigam'

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, criou uma conta no OnlyFans, plataforma de entretenimento adulto. Ele disse que pretende expandir os planos financeiros, e já até divulgou a sua conta no site por assinatura.



"Me sigam", escreveu o personal trainer no Instagram.



Recentemente, Rodrigo anunciou a venda de seu carro de luxo, avaliado em R$ 170 mil. Ele se revoltou porque o anúncio virou notícia. Na ocasião, ele já tinha dado a entender que havia criado uma conta na plataforma adulta.