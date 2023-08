Ex-marido de Preta Gil é acusado de enganar público em conteúdo do OnlyFans: 'Só maconha'

O conteúdo de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, está revoltando seus assinantes no OnlyFans, que pagam R$ 49 mensalmente. O problema é que na plataforma, conhecida por seu conteúdo explícito, o personal trainer não exibiu, até o momento, nenhum nude.



Segundo o Extra, o conteúdo pago se resume a fotos de treinos, fumando maconha e, no máximo imagens sem camisa. E isso tem gerado um grande número de reclamações dos usuários no próprio perfil dele do Onlyfans. Os assinantes acusam o ex-marido de Preta Gil de enganar as pessoas que pagaram para ver ele sem roupa.