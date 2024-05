Ex-Paquita conta que Marlene Mattos obrigou meninas a ficarem nuas: 'Para ver quem estava gorda'

Ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel, Catia Paganote contou sobre um episódio de sua época como Paquita, em que ela e as companheiras foram obrigadas por Marlene Mattos a ficarem nuas. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Catia narrou o dia em que as paquitas, todas menores de idade, foram chamadas de madrugada à casa de Marlene, então diretora do "Xow da Xuxa", nos anos 1990, para uma reunião de emergência. Ao chegar lá, a diretora mandou que todas as meninas ficassem nuas para ver se elas não estavam acima do peso.