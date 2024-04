EXPOSIÇÃO

Exposição aberta nesta terça (23) ressalta a luta dos Povos Indígenas brasileiros

Mostra no Centro Cultural Solar Ferrão reúne artistas indígenas de diferentes regiões

O Centro Cultural Solar Ferrão apresenta, nesta terça-feira (23), às 17, a exposição Hãhãw: Arte Indígena Antirracista, uma mostra de arte brasileira feita por 26 artistas de origem indígena, com a curadoria de Yacunã Tuxá e Ziel Karopoto.

As obras apresentadas variam entre objetos, pinturas, desenhos, esculturas, vídeos e performances. Adriana Cravo, gestora e curadora do Centro Cultural Solar Ferrão, celebra a abertura da exposição. “A inauguração desta exposição não só ressalta a herança artística dos povos indígenas do Brasil mas, também, proporciona o acesso a este universo onde a coletividade e o compartilhamento são valores fundamentais. Que possamos caminhar juntos, construindo pontes de entendimento e celebrando a riqueza da multiplicidade de culturas que compõem nossa sociedade”.