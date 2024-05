ASSISTA

Pabllo Vittar participa de ensaio com Madonna em Copacabana e empolga público

Mascarada, a cantora fez sua passagem de show com a brasileira, chegando a pular no colo dela

O primeiro ensaio para o histórico show de Madonna que ocorrerá no sábado, 4, aconteceu na noite da quinta-feira, 2. A cantora norte-americana subiu ao palco montado na praia de Copacabana pela primeira vez e até Pabllo Vittar participou desse momento.

Mascarada, a cantora fez sua passagem de show com a drag queen brasileira, chegando a pular no colo dela em algum momento.

As duas se abraçaram, trocaram carinho e fizeram grandes performances. Em outra cena, a cantora ainda apareceu enrolada em uma bandeira do Brasil.

Além de Pabllo, participaram do ensaio três filhas de Madonna, as gêmeas Stela e Estere e Mercy James.

Quem estava no local aproveitou para matar a curiosidade, tentando ver o que acontecia no palco, por cima dos tapumes que cobrem a região. O público curtiu como se já fosse o próprio dia do show.