SHOW NO RIO

Anitta confirma presença em show de Madonna no Brasil e declara: “Vai ser histórico”

A cantora Anitta, que já declarou ao mundo que tem Madonna como sua grande ídola, estará presente no show da Diva do Pop no Brasil, que acontece neste sábado (4), a partir das 21h45, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada durante entrevista ao ExtraTV, veículo de comunicação dos Estados Unidos, quando a Girl from Rio foi questionada se participaria do baile do Museu Metropolitano de Arte de Nova York, o MET Gala, um dos principais eventos de moda do mundo.