MEU TEMPO É AGORA

Exposição celebra centenário de Mãe Stella de Oxóssi no Santo Antônio Além do Carmo

Mostra fotográfica e cultural fica em cartaz de 11 de abril a 31 de maio

O M.E Ateliê da Fotografia, no bairro Santo Antônio Além do Carmo em Salvador, inaugura nesta quinta-feira (10) a exposição "Maria Stella de Azevedo Santos – Meu Tempo é Agora", em tributo ao centenário da ialorixá Mãe Stella de Oxóssi. A abertura contará com apresentação musical de Edu Casanova e intervenções da atriz Evelin Buchegger, que recitará trechos da obra literária da homenageada. >