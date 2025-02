CURTA TEMPORADA

Exposição imersiva sobre van Gogh chega ao Barra em março

Mostra que já rodou outras capitais traz superprojeções 360º de alta definição, com efeitos de videografismo

Tharsila Prates

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 17:17

Exposição Van Gogh & Impressionistas em Salvador: a ex Crédito: Divulgação Lightland

A partir de 20 de março, o Shopping Barra recebe a aclamada exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, que traz superprojeções 360º de alta definição e outras instalações, com efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor holandês, considerado um dos grandes nomes da história da arte ocidental.>

Com 800 mil ingressos vendidos em grandes cidades nas cinco regiões do Brasil, Van Gogh & Impressionistas apresenta obras com releituras a partir de recursos de última geração. >

A exposição, em curta temporada, traz ao público baiano uma emocionante viagem pelo genial universo do pintor, que concebeu mais de duas mil obras ao longo de pouco mais de uma década, com direito a célebres criações, como autorretratos, “A Noite Estrelada”, “Quarto em Arles”, “Girassóis” e “Amendoeira em Flor”.>

Como bônus, a mostra oferece uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne. O passeio imersivo é acompanhado de trilha sonora especial, baseada em clássicos da música universal.>

Ingressos>

Os ingressos para Van Gogh & Impressionistas já estão disponíveis para compra online no site da produtora. Para receber a mostra imersiva, um espaço localizado no estacionamento G2 oeste foi montado. Há ainda uma nova área exclusiva, com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, loja de souvenirs, além do atelier imersivo com as superprojeções 360º de alta definição nas paredes, piso e cubo.>

Van Gogh & Impressionistas oferece aos visitantes a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas. “A exposição Van Gogh & Impressionistas é um presente do Shopping Barra para os soteropolitanos e baianos. Representa uma oportunidade única de experiência cultural enriquecedora, permitindo uma imersão na arte de um dos maiores nomes da pintura mundial, além de celebrar a riqueza do movimento impressionista”, destaca o superintendente do Shopping Barra, André Podhorodeski.>

Ele lembra que, em poucas horas do início das vendas dos ingressos para Salvador, alguns horários já estão esgotados. A data do fim da exposição ainda não foi divulgada.>

A mostra projeta autorretratos e obras consagradas do pintor holandês Crédito: Divulgação Lightland

“Poder trazer Van Gogh & Impressionistas a um lugar tão culturalmente rico como Salvador é uma grande felicidade para nós. Estamos preparando um espetáculo muito especial”, diz o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles.>

Serviço>

O quê: Van Gogh & Impressionistas em Salvador>

Data: a partir de 20 de março>

Dias e horários de funcionamento: terça a sábado: das 9h às 22h (último horário de entrada às 21h). Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h)>

Local: Shopping Barra (Estacionamento G2 Oeste)>

Quanto custa: Terça a sexta - diurno: R$ 60 inteira / R$ 30 meia-entrada>

Terça a sexta - noturno: R$ 70 inteira / R$ 35 meia-entrada>

Final de semana e feriados: R$ 95 inteira / R$ 47,50 meia-entrada>

Gratuito para crianças até 4 anos>

Onde comprar: vangogheimpressionistas.com.br/>

Meia-entrada, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais, ou outras hipóteses previstas em legislação local.>