CUSTOU R$ 9 MIL

Fã de Davi, designer recria Quarto Magia, do BBB 24

Imóvel fica em Mesquita, na Baixada Fluminense

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de abril de 2024 às 19:13

Quarto do fã Crédito: Reprodução / Redes sociais

Muita gente sonha em participar do Big Brother Brasil e curtir a casa mais vigiada do país. Para matar um pouco desse desejo, o designer Almir Freixo, 37 anos, recriou o Quarto Magia, do BBB 24.

O cômodo tem o piso, papel de parede e roupas de cama idênticos aos do BBB. O imóvel fica em Mesquita, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a cerca de 30 quilômetros dos estúdios da Rede Globo. O quarto foi escolhido por ser o primeiro onde o baiano Davi dormia. Almir torce pelo baiano nesta edição do reality.

Para replicar o quarto em casa, ele desembolsou R$ 9.394. “Eu tenho uma gráfica de Comunicação Visual e é uma visibilidade que eu acabo trazendo pro meu negócio. Quando alguém entra nas redes sociais, e vê esses meus trabalhos, é um ponto a meu favor. Eu sou um empreendedor e preciso ser diferenciado”, contou, em entrevista ao jornal Extra.