NOVO CICLO

Fabiana Justus celebra aniversário de Roberto Justus e lembra apoio pós diagnóstico de leucemia

Em uma postagem feita no Instagram, a influenciadora parabenizou o pai e relembrou o apoio que teve do empresário. "A gente sofre com o diagnóstico, mas os pais sofrem tanto quanto", disse.

Ela lembrou do dia em que Roberto foi visitá-la no pronto-socorro, quando a influenciadora ainda não havia recebido o diagnóstico. "Ele pegou na minha mão e disse: 'Filha, estou sentindo que não é algo bom, mas que você vai curar', com tanta certeza que me deu muita força", escreveu.