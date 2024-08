ROMANTISMO

Fábio Jr. vem a Salvador para show especial de encerramento da nova turnê

O cantor Fábio Jr. se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 21 de setembro, às 19h.

“A melhor forma de celebrar a vida é no palco com meus fãs. Eles são a razão de tudo e preparamos um show muito especial, lindo e cheio de surpresas do jeito que eles merecem”, disse o cantor.

O espetáculo será dividido em três blocos, refletindo diferentes momentos da carreira do artista. O primeiro trará trechos de shows e contextualizará o início de sua carreira. Já o segundo será um registro biográfico com imagens de arquivo, discos de platina, cenas de novelas e outros materiais. No terceiro bloco será abordado a intimidade do artista, com material inédito, proporcionando uma visão mais pessoal de sua trajetória.