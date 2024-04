BAIANO

'Faço filmes para as pessoas da Bahia verem', diz Wagner Moura, sucesso nos EUA

Ator está em cartaz com o lançamento global 'Guerra Civil'

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 17:52

Wagner Moura Crédito: Divulgação

Wagner Moura hoje é um ator de renome global, atuando em grandes filmes como o recém-lançado 'Guerra Civil'. Mas, em entrevista ao Uol garantiu ter o mesmo sentimento de quando atuava em longas como 'Ó Paí Ó' e 'Cidade Baixa': ser visto na Bahia.

"No fundo, tudo o que faço, faço para as pessoas daqui. Sobretudo para o povo do Salvador, para os meus amigos da Bahia. Faço para o povo da Bahia ver", disse o baiano em entrevista a Splash.

O filme foi lançado oficialmente em Salvador na última quinta-feira (18).

Wagner vive o jornalista Joel, que viaja pelos EUA em meio à guerra acompanhado de uma colega, a fotógrafa Lee (Kirsten Dunst). Juntos, eles registram a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma luta pela sobrevivência.

Mas Wagner acredita que Guerra Civil é, por incrível que pareça, um filme antiguerra: "Este é um filme claramente antiguerra e antipolarização . É um filme político, claro, mas que não tem uma agenda ideológica. Ele junta Califórnia com Texas para derrubar um governo despótico. E qualquer associação que a gente faça com qualquer personagem real da política - com Trump ou qualquer outro -, não seria justo com a natureza deste filme", disse ao CORREIO.

Para o ator baiano, o bom desempenho nas bilheterias tem explicação: "Sinceramente, não foi uma surpresa [a arrecadação no fim de semana] porque este filme é o "cálice sagrado", é o que todo mundo quer: fazer um filme que tem algo para dizer, mas, ao mesmo tempo, é um filme que foi feito para ser um blockbuster, com todos os elementos de cinema de ação, muito bem feito, muito realista e a carga política do filme neste ano de eleição nos EUA deve atrair muita gente, sobretudo nos EUA".