AGENDA CULTURAL

Falamansa, Belo e mais: confira programação neste fim de semana em Salvador

Baby do Brasil também se apresentará na capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de maio de 2024 às 11:22

O clima de São João, sem dúvida, já começa a tomar conta da cidade. No fim de semana, o soteropolitano já poderá curtir o som da Falamansa e de Adelmário Coelho, por exemplo, além de repertórios especiais para a temporada de Mariana Aydar e Timbalada.

Mas, as opções não param por aí. Salvador recebe ainda shows especiais de artistas como Adriana Calcanhotto e Baby do Brasil, além da aguardada turnê de Belo com o Soweto, celebrando 30 anos da banda. Confira nossa Agenda Cultural:

Sexta-feira, 24 de maio:

A cantora e compositora gaúcha Adriana Calcanhotto traz a Salvador o show “Errante”, às 21h30, no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira, em Nazaré. De acordo com a artista, o show é uma viagem por sua trajetória musical e por descobertas recentes de sua identidade. No setlist, além de clássicos como “Vambora”, “Maresia” e “Naquela Estação”, estão 11 canções inéditas do álbum de mesmo nome, como “Prova dos Nove”, “Quem Te Disse?” e “Era Isso o Amor?”. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Em clima junino, Adelmário Coelho comanda o tradicional Forró da AABB Salvador, na Associação Atlética Banco do Brasil, a partir das 20h. A edição 2024 do evento conta ainda com shows de Marquinhos Café, Fulô de Mandacaru, além de DJ Preta e da Banda Zé de Tonha no coreto. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital.

Um dos maiores sucessos de público e crítica do teatro baiano, o espetáculo “Cabaré da Rrrrraça”, do Bando de Teatro Olodum, segue em cartaz no Centro Cultural Barroquinha, sempre às sextas e sábados (19h) e aos domingos (18h), até junho. Cabaré é uma revista musical, divertida, interativa e política, que antecipou muitos dos debates sobre racismo que hoje movimentam as discussões nas redes sociais e em toda sociedade. Temas como colorismo, preconceito reverso, racismo recreativo e termos e linguagens racistas que precisam ser abolidos estão em cena também nesta nova temporada. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O cantor e compositor Lui recebe convidados, a partir das 19 horas, na próxima edição do Baile Paraíso, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. No show gratuito, o artista abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras, com repertório repleto de sambas com arranjos entrelaçados com a riqueza cultural afro-brasileira.

Para quem é fã dos Beatles, uma ótima opção é o espetáculo Hey Jude & Orquestra, às 19h, na Concha Acústica, em Salvador. O show aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco. Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a Hey Jude conta ainda com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan, responsável pela transcrição minuciosa de todas as orquestrações originais. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Já na Sala do Coro do TCA, às 20h, as cantoras Jussara Silveira e Sylvia Patrícia se juntam em um show que celebra a obra musical do poeta Waly Salomão. Em “Balada de um Vagabundo”, as duas retomam laços antigos e celebram o poeta, um dos grandes nomes na contracultura brasileira nas décadas de 1960 e 1970. Com uma obra repleta de clássicos como “Vapor Barato”, “Mal Secreto” e “Mel”, a Waly soma parcerias históricas com Jards Macalé, Roberto Frejat, Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lulu Santos, João Bosco, Moraes Moreira e Itamar Assumpção. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Sábado, 25 de maio:

A JAM no MAM, comandada sempre pela banda Geleia Solar, contará nesta edição com abertura do grupo Sexteto 1 de Cada, dividindo com o público um pouco da música instrumental feita na Bahia atualmente, na Praça Maestro Letieres do Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno, a partir das 17h. O grupo mixa ao seu repertório autoral elementos do universo musical brasileiro a partir de referências que vão de Letieres Leite e Lazzo Matumbi a Moacir Santos e Vitor Assis Brasil. Já a banda anfitriã seguirá até o fim, instigando artistas (profissionais ou em formação) a subir ao palco para a jam session e misturar o jazz com a música brasileira a partir de referências da cultura baiana. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingresso Live.

Com muita irreverência e musicalidade, a cantora Baby do Brasil traz para Salvador o show inédito da turnê “Baby do Brasil in Concert”, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O repertório reúne meio século de sucessos, em quase duas horas de apresentação, com hits como “Telúrica”, “Sem Pecado e Sem Juízo” e “Seus Olhos”, além de clássicos dos Novos Baianos, como “A Menina Dança” e “Acabou Chorare”. No palco, Baby ainda homenageia ícones da música brasileira como Moraes Moreira, Luís Galvão, Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares, além do centenário de Waldir Azevedo. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A turnê “Soweto 30”, que celebra os 30 anos de um dos principais grupos de pagode dos anos 90, liderado pelo cantor Belo, desembarca em Salvador, onde será apresentada a partir das 21h, no Wet Salvador. A banda promete emocionar o público com hits como “Farol das Estrelas”, “Refém do Coração”, “Derê” e “Tudo Fica Blue”. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital.

A primeira edição da festa Arraiah, em clima de abertura da temporada junina, movimenta a Pupileira a partir das 22h, com shows de Falamansa, Danniel Vieira e Timbalada. Os ingressos estão à venda na Ticket Maker. Saiba mais!

O cantor, compositor e produtor J. Velloso celebra a riqueza cultural do Recôncavo baiano com um show especial, às 19h, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo. A apresentação marca o lançamento do álbum “J. Velloso e Recôncavo Experimental” e é fruto de uma parceria entre o artista; Gustavo Caribé, criador do coletivo “Recôncavo Experimental”; e a produtora e diretora artística Mirella Medeiros. O show é gratuito e contará com manifestações culturais como Caretas de Acupe, Maculelê e Capoeira.

Zé Ramalho ganha homenagem no espetáculo “O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, com sessões no sábado (20h) e domingo (17h), no Teatro ISBA, em Ondina. Com mais de 40 anos dedicados à composição, poesia e música, o artista paraibano terá sua extensa obra celebrada na produção, idealizada por Eduardo Barata, que fará um passeio pelo cancioneiro do cantor e compositor, a literatura e os lugares retratados em sua trajetória. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Em clima de São João, a cantora e compositora Mariana Aydar embala o público da capital baiana com grandes clássicos do forró, xote, xaxado e baião, acompanhada do trio Veia Nordestina. A paulistana se apresenta no sábado (17h e 20h) e domingo (20h), na Caixa Cultural Salvador. Os ingressos estão à venda no Sympla. Saiba mais!

Voltando no tempo, a festa DANCETERIA 80 reúne dois shows em tributo aos anos 80, na The Green House, no Rio Vermelho. Alex Góes e Valdir Andrade apresentam o show RETR80, com repertório que vai de A-Ha aos Paralamas do Sucesso, passando por Duran Duran, Titãs, Dire Straits, Michael Jackson até chegar no Balão Mágico, e o cantor Faustão homenageia grandes nomes da MPB, como Guilherme Arantes e Fagner, com setlist que passa por bandas que tiveram apenas uma canção de sucesso, como Dr. Silvana & Cia e Grafite, até os clássicos da música baiana dos anos 1980, como Luiz Caldas, Gerônimo e Chiclete com Banana. Os ingressos estão à venda no Sympla.

O The Latvian, lounge corporativo na Bahia Marina, realiza o “Festival de Jazz & Blues”, a partir das 20h, com grandes nomes do cenário nacional. Estão confirmados shows de Aisha, Candice Fiais, Eric Assmar, Julia Ramos, Wyl Junior (RestGate Blues), Jelber Oliveira, Victor Brasil e Rafael Zumaeta. As reservas – R$ 135 – podem ser feitas através do número (71) 99699-9988.

