Justiça retém cachês de Belo para sanar dívida de R$ 1 milhão

O cantor Belo sofreu mais um revés. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de novos pagamentos e cachês ao músico devido ao não comparecimento a um show, em abril de 2010, em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Belo tem uma dívida calculada em cerca de R$ 1 milhão.

O cantor deve o valor ao produtor de eventos Flávio Silva Andrade, responsável pelo show de 2010, segundo informações do UOL. Tanto Belo quanto a produtora Jr Empreendimentos e Produções Ltda foram condenados, em 2019, a pagar indenização por danos materiais e morais ao produtor, dono do local onde o show seria realizado.

Ainda de acordo com o UOL, Andrade contou que teve o bar invadido, a bilheteria saqueada e passou a ser ameaçado após o anúncio de que o show não aconteceria. O produtor ainda teve a casa apedrejada. Já a defesa de Belo informou, de acordo com a publicação, que não recebeu o pagamento em sua totalidade do que foi acordado para a apresentação.