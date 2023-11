Família de Marília Mendonça vai pagar pensão para filho de produtor

Crédito: dIVULGAÇÃO

A família de Marília Mendonça irá pagar pensão vitalícia ao filho do produtor Henrique Bahia, que morreu no acidente que vitimou a cantora. A mãe do menino entrou com uma ação indenizatória e, segundo o colunista Leo Dias, o acordo foi selado nesta quarta-feira, 22.



Ambas as partes optaram por resolver a questão amigavelmente, já que Marília teria Henrique como um irmão e braço direito. O processo corria em segredo de Justiça há alguns meses.

De acordo com o jornalista, na ação indenizatória movida pela mãe do filho de Bahia, ficou decidido que o herdeiro dele receberá uma quantia mensal de valor não revelado até o fim de sua vida.

Produtor que morreu em acidente aéreo trabalhou com Marília Mendonça por anos

Consta no processo que os réus não eram os parentes de Marília Mendonça, mas sim funcionários da empresa no qual ela era sócia, já que a família de Henrique Bahia pleiteava o reconhecimento do vínculo empregatício do produtor, que trabalhou com a artista durante anos.