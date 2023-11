Fãs de Leonardo DiCaprio descobrem que ator namora jovem que nasceu após 'Titanic'

A atual namorada de Leonardo DiCaprio tem 25 anos, e está prestes a fazer 26 nos próximos meses. A modelo Vittoria Ceretti é a felizarda da vez, mas os fãs do artista já estão observando se o relacionamento vai acabar em breve.



Enquanto isso, eles descobriram que a amada do astro de Hollywood não nasceu nem no mesmo ano em que DiCaprio ficou famoso com o filme Titanic. No ano de 1997, o ator se consagrava com o longa que virou o queridinho do cinema.