Fãs de Taylor Swift iniciam movimento 'Fiscaliza Procon'

Os fãs brasileiros de Taylor Swift estão levantando a tag 'Fiscaliza Procon' no Twitter nesta sexta-feira, 16. A manifestação virtual é em virtude das eventuais irregularidades e práticas abusivas nas vendas de ingressos para os shows da cantora no Brasil.



O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso e busca entender se houve prática abusiva por parte da T4F (Tickets For Fun), segundo informou o site do MP na última quinta-feira, 15.