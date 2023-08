Faustão aparece pela primeira vez em vídeo após transplante de coração; assista

Fausto Silva, o Faustão, surgiu pela primeira vez nas redes sociais desde seu transplante de coração. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (31), o apresentador de 73 anos deu detalhes de sua recuperação e rebateu as polêmicas acerca da agilidade com a qual recebeu o órgão.



"Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", começou detalhando ele.