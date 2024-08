LUTO

Faustão lamenta morte do músico Caçulinha: ‘Fez história e deixará saudades’

Músico morreu nesta segunda-feira (5)

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 20:40

Faustão e Caçulinha eram amigos desde 1965 Crédito: Reprodução

O apresentador Fausto Silva lamentou, nesta segunda-feira (5), a morte do maestro e compositor Caçulinha, que ficou famoso por sua participação no Domingão do Faustão. Por mais de 20 anos, o artista foi responsável pela trilha sonora do programa da TV Globo. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há cerca de 10 dias, onde se recuperava de um infarto.

“Caçula é um dos meus amigos mais antigos, somos amigos e irmãos desde 1965, eu o conheci apresentando um programa de rádio chamado rádio Baile, em Campinas, desde lá tivemos um convivência absurda de viajar junto, de dividir a vida junto, de curtir os altos e baixos da vida. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Um ótimo caráter, um cara criativo que convivi bastante! Meu único consolo é que ele teve uma estrutura de vida extraordinária. Uma irmã, a Wanda, que foi excelente e as sobrinhas que deram a ele toda o carinho e dignidade como ele mereceu. Ainda bem que ele não sofreu tanto como em algumas doenças, ele viveu e entrou no grande baile da vida, fez história e deixará saudades!“, declarou Fausto ao gshow.

Caçulinha entrou para a banda do “Domingão do Faustão” em 1989, onde ficou por 25 anos, acompanhando todas as atrações musicais do dominical comandado pelo apresentador Fausto Silva. Ao longo da sua trajetória, também participou de programas de TV como “Essa Noite se Improvisa”, “Raul Gil”, “Ratinho”, “Os Trapalhões”, “Balão Mágico”, “Perdidos na Noite”, “A Praça é Nossa”, entre outros. Com o irmão, Caçula, ele formou a primeira dupla sertaneja a gravar disco no Brasil.