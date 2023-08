Faustão passará por cirurgia no coração após 12 dias de internação

Discreto em relação à vida pessoal, o apresentador Fausto Silva, de 73 anos, está há 12 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e passará por uma cirurgia no coração em breve.



Segundo apuração do site Notícias da TV, o ex-global chegou à capital paulista, e foi fazer uma bateria de exames que já está acostumado. No entanto, o jornalista será submetido a uma angioplastia, procedimento para desobstruir uma artéria. Além disso, Fausto também vai receber dois stents.