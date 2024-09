GRATUITO

Feira de São Joaquim comemora aniversário com show de Beto Jamaica

A Feira de São Joaquim, maior feira aberta do estado da Bahia, realiza no dia 28, a partir das 14h, o Caruru da Feira em comemoração dos seus 60 anos.

A festa vai reunir no Pier da Feira de São Joaquim atrações como Swing do Fora, Grupo Movimento, Eduardinho Fora da Mídia, Samba Trator, além de Beto Jamaica, do É O Tchan. A entrada é gratuita.